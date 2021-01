Le probabili formazioni di Parma-Sampdoria: Torregrossa in panchina, c'è ancora Keita Balde

▪ Parma-Sampdoria - Domenica 24 gennaio, ore 20.45

▪ Arbitro: Manganiello

▪ Classifica: Parma 13 punti, Sampdoria 23 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - Smaltita l’amarezza per la sconfitta in extremis con la Lazio, il Parma di Roberto D’Aversa è già proiettato alla sfida di domenica sera contro la Sampdoria. Mister D’Aversa dovrebbe recuperare qualche pedina fondamentale come Gagliolo e Iacoponi, che potrebbero stringere i denti e partire titolari. Con loro, a completare la difesa davanti a Sepe, ecco l’esordio di Conti a destra e la conferma di Pezzella a sinistra. In caso di non recupero di Gagliolo, spazio ancora al giovanissimo Dierckx. A centrocampo torna Hernani dalla squalifica, e completa il reparto con Brugman e Kurtic mentre davanti confermato il tridente di Sassuolo, con Cornelius punta e Gervinho e Kucka ad agire sull’esterno.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La certezza di Claudio Ranieri è la difesa. Il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero sarà composto come sempre da Bereszynski e Augello sulle corsie e da Yoshida e Colley al centro. In mezzo al campo in tre si giocano una maglia da titolare anche se Ekdal, che ieri ha svolto un lavoro aerobico programmato, potrebbe rifiatare. Possibile allora l’impiego di Adrien Silva e Thorsby a fare da diga con Candreva e Damsgaard sulle fasce. In attacco sicuro l’impiego di Keita Balde mentre Torregrossa, a segno domenica, potrebbe partire dalla panchina con Ramirez o Verre ad agire come trequartista nel 4-4-1-1, o 4-2-3-1, blucerchiato.