Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma: Locatelli stringe i denti, ducali in emergenza totale

Con le fatiche della Coppa Italia alle spalle, per la Serie A è di nuovo tempo di campionato: archiviato il primo turno infrasettimanale e con il Milan sempre a guardare tutti dall'alto in basso, per le venti squadre di massima divisione un weekend molto dilatato, che inizia col derby di Roma e prosegue fino al match tra Cagliari e rossoneri di lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Parma, con le ultime raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Parma - Domenica, ore 15.00, al Mapei Stadium

▪ Arbitra Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce

▪ Classifica: Sassuolo 29 punti, Parma 12 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL SASSUOLO - In casa neroverde, squalificato Obiang, da valutare le condizioni dei vari Toljan, Locatelli e Caputo, tutti assenti in Coppa contro la SPAL. In porta, nel 4-2-3-1, il titolare Consigli. Muldur e Kyriakopoulos dovrebbero presidiare le corsie laterali, con Chiriches e Ferrari al centro. Tre punti di sutura per Locatelli dopo una botta al piede nel match contro la Juve ma dovrebbe essere in campo dall'inizio, insieme a capitan Magnanelli (in vantaggio su Maxime Lopez). In avanti Traoré dovrebbe essere certo di una maglia da titolare. Boga, Djuricic e Caputo non sono al meglio, almeno uno di loro potrebbe riposare con Defrel che scalpita.