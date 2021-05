Le probabili formazioni di Udinese-Sampdoria: Llorente ha recuperato, duello con Okaka

Due gare alla fine, tranne per Lazio e Torino, ma lotte Champions e salvezza mai così vive: le vittorie di tutte le contendenti lasciano apertissimo il confronto a distanza per i piazzamenti europei, mentre la situazione del Benevento è diventata quasi disperata dopo il ko contro l'Atalanta. Ma non è detta l'ultima parola. Di seguito tutte le ultime su Udinese-Sampdoria, raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Sampdoria - Domenica 16 maggio, ore 15.00, Dacia Arena

▪ Arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Udinese 40 punti, Sampdoria 46 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'UDINESE - Fa la conta dei disponibili Luca Gotti, per un’Udinese che ha sempre meno pezzi a disposizione. Nuytinck infatti è in fortissimo dubbio anche per la gara contro la Sampdoria e pare lo sia anche De Maio, dunque davanti a Musso retroguardia composta da Becao, Bonifazi e ballottaggio tra Samir e Zeegelaar per completare la linea. Sulle fasce Larsen e Molina, con Walace in cabina di regia. Per le mezzali Arslan resta da monitorare, non dovesse farcela sarà Makengo a completare il reparto insieme a De Paul. Pereyra andrà in appoggio all’unica punta, con Llorente che ha recuperato dai problemi alla schiena e ora sfida Okaka per una maglia da titolare.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Ultimi due impegni stagionali per la Sampdoria che punta a raggiungere quota 52 punti in classifica. Mister Claudio Ranieri dovrebbe cambiare qualche elemento rispetto al pareggio infrasettimanale contro lo Spezia. In porta ci sarà Audero con Colley che dovrebbe rientrare dal primo minuto al fianco di uno fra Tonelli e Yoshida mentre Bereszynski e Augello percorreranno le fasce. A centrocampo si dovrebbe rivedere Thorsby al fianco di Ekdal con Candreva a destra e Jankto a sinistra. In attacco invece dovrebbe partire dal primo minuto Keita Balde con Quagliarella o Gabbiadini al suo fianco.