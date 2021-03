Le probabili formazioni di Verona-Milan: Tomori in difesa con Romagnoli. Chi al posto di Rebic?

vedi letture

Di seguito le ultime su Hellas Verona-Milan dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Milan - Domenica, ore 15.00, stadio Marcantonio Bentengodi

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Hellas Verona 38 punti, Milan 53 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Tra le possibili variazioni rispetto a Benevento c'è anche l'innesto di Dawidowicz a discapito di Ceccherini, che al Vigorito rientrava da un infortunio: non è però escluso che il terzetto composto dall'ex Fiorentina, Gunter e Magnani venga confermato in toto dopo le ottime risposte della trasferta campana. Recuperato Tameze, che agirà al posto di Sturaro accanto a Veloso. Faraoni e Lazovic sono in crescita perenne, al pari di Barak, Zaccagni e Kevin Lasagna, che non sono quindi in discussione per la sfida ai rossoneri.

COME ARRIVA IL MILAN - Il Milan arriva in totale emergenza alla sfida contro il Verona. Non ci saranno Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer, oltre all'assente dell'ultim'ora Rebic. Sulla trequarti giocherà Krunic, mentre Calabria tornerà a occupare la posizione di terzino destro. Pioli almeno ha potuto recuperare Tonali che giocherà in tandem con Kessie a centrocampo. In difesa riprende il posto Tomori insieme a Romagnoli, dunque turno di riposo per Kjaer. Davanti ancora Leao titolare come centravanti, mentre uno tra Hauge e Diaz potrebbe rimpiazzare l'infortunato Rebic.