Un talento al giorno, Antwoine Hackford: il 16enne che ha stregato Sheffield

vedi letture

Tra i sette classe 2004 che hanno esordito quest'anno in Europa League un posto importante lo merita Antwoine Hackford, attaccante inglese che lo Sheffield sta coccolando da diversi mesi. Dapprima se lo è portato in ritiro precampionato in Scozia, poi lo ha aggregato con continuità crescente in Prima Squadra e poi lo ha lanciato a gara in corso nonostante i 16 anni. Capace di giocare da punta centrale e da esterno offensivo, un attaccante dinamico che deve crescere dal punto di vista atletico ma non certo in fiuto del gol.

Nome: Antwoine Hackford

Data di nascita: 26 maggio 2004

Nazionalità: inglese

Posizione: attaccante completo

Squadra: Sheffield United

Assomiglia a: Moise Kean