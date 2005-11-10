Inter-Club Brugge, le probabili formazioni: Calhanoglu titolare, torna la ThuLa dal 1'

Torna la Champions League con le prime nove gare della seconda giornata in programma questa sera. L’Inter riprende il proprio camino dal Meazza, dove è atteso il Club Brugge dell’ex Sommer, tre stagioni e quattro titoli ottenuti con i nerazzurri. Entrambe hanno perso all’esordio, rispettivamente contro Real Madrid e Aston Villa. La direzione arbitrale è stata affidata al norvegese Rohit Saggi. Calcio d’inizio alle ore 21.

Come arriva l’Inter

Saldamente al comando della classifica della Serie A, insieme alla Lazio, la squadra di Chivu vuole sbloccarsi anche in Europa dopo il ko al Bernabeu poco più di un mese fa. Alla ripresa dopo la pausa lunga per gli impegni delle nazionali il comodo successo sul Parma, liquidato con tre reti segnate in mezz’ora. Rispetto alla sfida di sabato contro i ducali è previsto il ritorno nell’undici iniziale di diversi titolari: Akanji e Bastoni in difesa, Barella e Zielinski al fianco di Calhanoglu. Lautaro con Thuram.

Come arriva il Club Brugge

Reduce da quattro vittorie consecutive in Jupiler Pro League, la formazione belga occupa il secondo posto a -1 dal Gent avendo perso lo scontro diretto giocato a fine agosto. Nell’ultimo turno è arrivato il poker sul campo del RAAL La Louvière. Il principale dubbio di formazione per il tecnico Ivan Leko riguarda la presenza di Forbs, in forse per un problema muscolare. Se non dovesse farcela, si candida Borges prendere il suo posto nel terzetto di trequartisti che agiranno alle spalle di Tresoldi.