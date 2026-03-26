Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni: Kean-Retegui dal 1', Politano ce la fa

Ci siamo. Stasera l'Italia sfiderà l'Irlanda del Nord a Bergamo con l'obiettivo di vincere e portare avanti il suo cammino verso la Coppa del Mondo 2026. La semifinale play-off è la prima delle due gare da superare per evitare di guardare il terzo Mondiale di fila davanti alla tv. "E' la partita più importante della mia carriera da quando faccio l'allenatore", ha detto Gattuso alla vigilia di un match dal canovaccio già chiaro ancor prima del fischio d'inizio. L'Italia proverà subito a sbloccare il match, l'Irlanda del Nord tenterà di trascinare il più a lungo possibile la gara sullo 0-0 sperando, poi, che la pressione faccia capitolare gli azzurri.

Tutto esaurito lo Stadio di Bergamo, 24mila tifosi sugli spalti di cui circa 1600 nordirlandesi. Arbitrerà la partita l'olandese Danny Makkelie, al VAR il suo connazionale Pol van Boekel. Fischio d'inizio ore 20.45.

Come arriva l'Italia

"Mancini, Politano e Calafiori non hanno nulla, sono a disposizione". Così nella conferenza stampa di ieri Gennaro Gattuso ha rassicurato sulle condizioni fisiche di questi tre giocatori. Ieri per la prima volta s'è rivisto in gruppo anche Alessandro Bastoni che oggi è stato regolarmente convocato e ha ottime possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Con lui in difesa, davanti a capitan Donnarumma, ci saranno Mancini e Calafiori.

Nessun dubbio a centrocampo: Locatelli in cabina di regina, Barella e Tonali gli interni. Sulle fasce spazio a Politano e Dimarco, mentre in attacco ci sarà la coppia Kean-Retegui.

Probabile formazione Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Come arriva l'Irlanda del Nord

Defezioni pesantissime per la squadra di O'Neill: oltre ai già assenti Bradley e Ballard, non ce la fa nemmeno il centrocampista Alistair McCann. Sarà una formazione completamente a trazione anteriore con cinque difensori e quasi certamente un falso nove: trattasi di Jamie Donley, numero 10 della squadra britannica che dovrebbe giocare come riferimento più avanzato con Price e Galbraith alle sue spalle. E' una squadra composta per la maggior parte da calciatori che militano nella Championship inglese: Trai Hume del Sunderland e Justin Devenny del Crystal Palace gli unici tesserati che giocano in Premier League.

Probabile formazione Irlanda del Nord (5-4-1) - P.Charles; Spencer, Hume, McNair, McConville, Devenny; Galbraith Lyons, S.Charles, Price; Donley. Commissario tecnico: Michael O'Neill.