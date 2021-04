Le probabili formazioni di Chelsea-Porto: Blues con Havertz, Conceição ritrova Sérgio Oliveira

Lo stadio neutro Ramón Sánchez Pizjuáno ospiterà alle ore 21 la gara tra Chelsea e Porto, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A Siviglia si riparte dallo 0-2 con cui i Blues si sono imposti all'andata grazie alle marcature di Mount e Chilwell. Una vittoria in trasferta che pone la squadra di Tuchel in una posizione estremamente favorevole in vista della gara di stasera: anche una sconfitta di misura, infatti, consentirebbe ai londinesi di raggiungere l'ottava semifinale della propria storia. Dall'altra parte, i portoghesi non hanno nulla da perdere, consapevoli del fatto che per superare il turno servirebbe un'impresa. Le cinque vittorie consecutive ottenute in campionato, in questo penso, potrebbero alimentare la convinzione della squadra di Conceição.

COME ARRIVA IL CHELSEA - I Blues si affideranno all'ormai consueto 3-4-2-1 con il blocco difensivo composto da Azpilicueta, Christensen e Rüdiger davanti a Mendy. Sulla fascia destra James è favorito su Hudson-Odoi per partire dal 1', mentre sul lato opposto ci sarà uno tra Chilwell e Marcos Alonso, con il primo in leggero vantaggio. Jorginho e Kovacic formeranno la linea mediana, con Mount e Pulišić che dovrebbero essere gli indiziati principali per aleggiare alle spalle dell'unica punta Havertz.

COME ARRIVA IL PORTO - Rispetto alla gara di andata, Conceição ritrova due pedine fondamentali come Sérgio Oliveira e Taremi, con l'iraniano che verrà schierato come attaccante in coppia con Marega nel 4-4-2 biancoblu. In difesa spazio a Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu, con Corona e Otávio esterni e il duo Sérgio Oliveira-Uribe a comporre la cerniera di centrocampo. Indisponibili Diogo Costa, Marcano e Mbaye.