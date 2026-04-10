Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri mischia le carte a centrocampo e in attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Udinese (Sabato 11 aprile, ore 18.00, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

La sconfitta contro il Napoli ha eliminato il Milan dalla lotta Scudetto e ha, forse, convinto Allegri che sia il momento di una variazione tattica per dare nuova linfa alla formazione rossonera. Contro l’Udinese, dunque, è possibile un cambio di modulo: dal 3-5-2 al 4-3-3. Ne gioverebbero Pulisic e Leao, destinati a tornare entrambi nei ruoli originari di esterno destro e di esterno sinistro; in mezzo a loro, favorito Gimenez su Fullkrug. Modifiche anche alla difesa: escono Tomori e De Winter, rientra Gabbia al fianco di Pavlovic; per i terzini ballottaggio tra Bartesaghi e Estupinan, mentre a destra toccherà ad Athekame. Unica conferma a centrocampo con il trio Fofana, Modric e Rabiot. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara in vista della gara contro il Milan e lo fa ritrovando Davis, che ha scontato il turno di squalifica. Ci sarà dunque il ritorno del centravanti inglese rispetto alla sfida contro il Como, per il resto confermato il 3-5-2 con Okoye in porta, difeso da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce Ehizibue e Kamara, con la centro Atta, Karlstrom e il ballottaggio tra Ekkelenkamp e Piotrowski. Davanti coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis.

(da Udine, Davide Marchiol)