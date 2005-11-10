Ufficiale Niente Serie A per Chuki. Il talento spagnolo ha firmato col Werder Brema

Niente Serie A per Ivan San José Cantalejo, in arte Chuki. Talento spagnolo seguito nel recente passato anche da Juventus, Roma e Como, l'attaccante ha lasciato il Real Valladolid a parametro zero ed è già stato annunciato dal Werder Brema.

"Ora è ufficiale, Chuki è diventato il nostro ultimo acquisto a titolo definitivo. Il 22enne arriva dal Real Valladolid. "Sono felice e fiducioso che il Werder sia la miglior scelta possibile per me, il giusto step per la mia carriera", sono state le sue prime parole".