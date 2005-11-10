Roma-Genoa, le probabili formazioni: Rodrigo Mora più di Pellegrini, scatta l'ora di Castro

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Genoa:

Come arriva la Roma

L'emergenza infortuni obbliga Gasperini a valutare con attenzione le alternative a disposizione per la partita contro il Genoa. Le indicazioni iniziali portano verso Gollini tra i pali, con Ndicka al centro della difesa e Mancini ed Hermoso ai suoi lati. Entrambi, però, potrebbero avere bisogno di rifiatare: Balerdi e Ghilardi restano opzioni concrete per modificare il reparto. Sulle fasce si candida Lulli, che potrebbe tornare nell'undici iniziale, mentre Wesley sembra destinato a presidiare la corsia opposta. Con gli infortuni di Cristante e Koné, in cabina di regia le scelte sono obbligate: De Roon e Pisilli reggeranno la mediana giallorossa. Soulé confermato sulla trequarti, mentre è quasi sicuro il forfait di Dybala: se confermato, Mora sarebbe in pole per affiancare l'argentino ex Frosinone, con Pellegrini più indietro nelle gerarchie. Il reparto offensivo sarà invece ridisegnato forzatamente dall'assenza di Malen, fermato dal giudice sportivo, con Castro pronto a guidare l'attacco. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Genoa

Dubbio modulo per Daniele De Rossi. Per il ritorno in quello che è stato il suo stadio per la quasi totalità della sua carriera da calciatore, il tecnico del Genoa dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha superato la Fiorentina sabato scorso con la possibilità però di rivedere il sistema di gioco 3-5-2. Ultimi giorni per sciogliere il dubbio per il mister che confermerà però Osmajic in attacco con Messias a supporto. In difesa davanti a Bijlow dovrebbe rientrare Marcandalli con Ostigard e Vasquez mentre Ehizibue sarà l’esterno destro. A centrocampo non si toccano Traoré e Frendrup con Ellertsson sicuro di una maglia da titolare. L’unico ballottaggio, in base anche a come scenderà in campo il Grifone è legato a El Shaarawy che si giocherà una maglia da titolare con Baldanzi. In caso di 4-4-2 il primo agirà a sinistra con l’islandese a destra. Altrimenti l’ex Venezia passerà sul lato opposto con l’inserimento del fantasista in mezzo al campo. (da Genova, Andrea Piras)