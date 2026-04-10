Torino-Verona, le probabili formazioni: tandem Adams-Simeone, Sammarco conferma l'11

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Hellas Verona (Sabato 11 aprile, ore 15.00, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Torino

Nel Torino mancherà ancora Zapata, il tecnico D’Aversa sceglierà il tandem Adams-Simeone per affrontare il Verona e cercare la terza vittoria su tre della sua gestione all’Olimpico Grande Torino. A centrocampo è sempre aperto il ballottaggio tra Prati e Ilkhan in regia, a destra le condizioni di Pedersen sono in miglioramento ma è pronto Lazaro in caso di forfait. Vlasic e Gineitis saranno le altre due mezzali con Obrador a sinistra, in difesa invece l’allenatore è orientato a proseguire con il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse davanti al portiere Paleari. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva l'Hellas Verona

Dopo l'ottima - anche se sfortunata - prova contro la Fiorentina, Paolo Sammarco potrebbe confermare in toto l'undici di formazione. Con Nelsson ed Edmundsson in difesa dovrebbe esserci dunque Frese (e non Valentini) davanti a Montipò. In mediana confermato Bernede con Akpa-Akpro e Gagliardini. Belghali potrebbe essere riproposto ancora a sinistra, dove è sembrato funzionare bene l'asse con Frese e Bernede. Oyegoke in questo caso sarebbe riproposto sul lato opposto nel 3-5-2. L'alternativa è rilanciare Bradaric a sinistra, con Belghali a destra. Davanti Orban e Bowie. Ancora out Bella-Kotchap e Lovric, che potrebbero rientrare per la prossima gara. (da Verona, Daniele Najjar)