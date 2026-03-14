Udinese-Juventus, le probabili formazioni: Boga scala posizioni su David, Yildiz falso 9

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Juventus (Sabato 14 marzo, ore 20.45, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara in vista della sfida contro la Juventus con un Solet da monitorare. Il difensore è parzialmente rientrato in gruppo e Runjaic, insieme allo staff medico, dovrà valutare al meglio le sue condizioni. Lo scacchiere di partenza sarà il 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa i tre uomini a disposizione restano Kristensen, Kabasele e Mlacic, con Solet che prova a insidiare il giovanissimo ex Hajduk Spalato se dovesse avere abbastanza minuti nelle gambe. Sulle fasce Ehizibue e Kamara, con Atta, Karlstrom e Piotrowski in mediana. Davanti coppia d’attacco Zaniolo-Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro l’Udinese confermerà il classico 3-4-2-1: in porta ci sarà Perin anche se è in ballottaggio con Di Gregorio e il dubbio verrà risolto solo domani. In difesa spazio a Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra ci sarà McKennie, mentre in mezzo si ripartirà dalle certezze della Juventus ovvero Locatelli e Thuram, sulla sinistra agirà Cambiaso. Sulla trequarti giocheranno Conceicao e Boga, le cui quotazioni sono in forte crescita. In attacco a quel punto agirebbe Kenan Yildiz nel ruolo di falso 9, con Jonathan David inizialmente in panchina. Per il match contro l’Udinese, ricordiamo, non ci sarà ancora Dusan Vlahovic. Il bomber serbo non è ancora pronto e il suo rientro è rimandato ai prossimi match di campionato. (da Torino, Camillo Demichelis)