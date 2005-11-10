La Fiorentina segue Ekkelenkamp, ma l'Udinese lo valuta 10 milioni

La Fiorentina continua a valutare possibili rinforzi per il centrocampo e tra i profili seguiti ci sarebbe anche Jurgen Ekkelenkamp. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club viola avrebbe inserito il nome del centrocampista olandese dell'Udinese nella lista degli obiettivi in vista della prossima stagione.

Portare il giocatore lontano dal Friuli, però, non sarà semplice. L'Udinese non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero di uno dei protagonisti dell'ultima annata e, forte di un contratto in scadenza nel 2029, valuta il cartellino almeno 10 milioni di euro.

Una cifra giustificata dal rendimento offerto dal classe 2000, tra le rivelazioni della stagione bianconera. Oltre a garantire qualità e dinamismo in mezzo al campo, Ekkelenkamp ha saputo incidere anche in zona gol, chiudendo il campionato con 5 reti in 31 presenze.