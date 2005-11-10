Venezia-Napoli, le probabili formazioni: Nicola all'esordio conferma il 3-5-2, Allegri lancia Lucca

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Venezia-Napoli:

Come arriva il Venezia

Per il suo primo Venezia Davide Nicola dovrebbe continuare con il 3-5-2 di Stroppa, anche se con una interpretazione meno offensiva. Riecco Schingtienne (ma non Bella-Kotchap) in difesa: davanti a Stankovic si gioca una maglia per affiancare Juan Jesus e Moreno. In mediana spazio a Kike Perez, Sohm e Basic, con Hainaut e uno fra Sagrado e Haps a sinistra (Correia infortunato). Davanti Yeboah e Adams. (da Venezia, Daniele Najjar)

Come arriva il Napoli

Massimiliano Allegri prepara diversi cambi dopo la sconfitta in Champions League, col Napoli che a Venezia dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con un grande dubbio in attacco: Lucca potrebbe avere una chance dal primo minuto per far rifiatare Hojlund. Questione infermeria: si è fermato David Neres per una lesione muscolare, tornano convocabili Olivera, Allison e Anguissa. Tra i pali torna Meret, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. Sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, con Lobotka e McTominay chiamati a guidare il centrocampo. Torna Lang con De Bruyne sulla trequarti, col belga che si può scambiare la posizione con McTominay, mentre in avanti come si diceva potrebbe davvero toccare a Lucca. Sono quattro indisponibili di Allegri: Vergara, Buongiorno, Favasuli e Neres. (da Napoli, Arturo Minervini)