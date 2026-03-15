1-1 con l'Atalanta, Il Gazzettino in taglio alto: "Inter, pari e rabbia. Ora silenzio stampa"

L'edizione odierna de Il Gazzettino ha fatto il punto della situazione sul sabato calcistico. La Juventus ha superato 1-0 l'Udinese nell'anticipo serale mentre nel pomeriggio Inter e Atalanta hanno pareggiato 1-1 a San Siro con la squadra di Chivu che protesta per l'arbitraggio e per la mancata concessione di un rigore su Frattesi. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Inter, pari e rabbia. Ora silenzio stampa. Juve, Boga regala la vittoria a Udine".