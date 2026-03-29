-2 alla sfida contro la Bosnia, l'apertura della Gazzetta dello Sport: "Mondiale ti prendo"
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"Mondiale ti prendo". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Mancano due giorni alla super sfida di Zenica. L'Italia si appresta ad affrontare la Bosnia nell'ultima partita che ci separa dal Mondiale. Uno spareggio importantissimo per gli azzurri di Gennaro Gattuso che vogliono a tutti i costi cogliere una qualificazione che manca da 12 anni.
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