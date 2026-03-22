Al "Franchi" c'è l'Inter, La Repubblica (ed. Firenze): "La Fiorentina cerca la partita perfetta"
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Sfida importantissima per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli affronterà la capolista Inter al "Franchi" per cercare tre punti importantissimi per la lotta salvezza. Una gara delicata e resa ancor più complessa dal successo di ieri della Cremonese a Parma. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Al 'Franchi' c'è l'Inter, la Fiorentina di notte cerca la partita perfetta".
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