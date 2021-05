Allegri, effetto domino per le panchine. Corriere dello Sport: "Tutto ruota intorno a Max"

"Tutto ruota intorno a Max", scrive oggi il Corriere dello Sport. La mossa di Allegri farà partire il domino degli allenatori. In Italia ed in Europa. Juve e Napoli pensano ad Allegri, Marotta può tornare forte se Conte deciderà di non continuare all'Inter. E poi c'è il Real Madrid che aspetta di conoscere la decisione di Zidane. Un gigantesco intrigo che è destinato a non continuare a lungo: basterà attendere il prossimo weekend per capire come si dipanerà la matassa. E la sensazione è che non saranno le italiane a decidere: se il Real chiamerà, sarà difficile per Max dire no.

Juventus e Napoli cambieranno allenatore e Allegri è considerato il profilo ideale per entrambe le piazze. L'Inter al momento è in stand by. Ma a decidere tutto sarà il Real Madrid, che lunedì avrà un confronto con Zidane: il francese crede che il ciclo possa essere finito, ma se conquistasse la Liga e avesse la sicurezza di qualche colpo importante potrebbe cambiare idea. Ma se così non fosse, con Allegri in pole, Zidane potrebbe entrare nel mirino della Juventus. E per il Napoli Spalletti o Galtier.