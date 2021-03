Ambrosini a La Gazzetta dello Sport: "Questo Milan non è inferiore al Manchester United"

Massimo Ambrosini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si proietta sulla sfida europea tra il Milan e il Manchester United. "Questo Milan non è inferiore al Manchester United" dice l'ex giocatore rossonero. Secondo Ambro, lo United è diventato una squadra pratica dopo l'arrivo di Bruno Fernandes, ma il portoghese non è l'unico elemento da tenere d'occhio: "Occhio anche a Martial e Greenwood, un talento. E poi Rashford: ha grande qualità ma si è fatto male nel derby vinto con il City...". Secondo Ambrosini la ricetta giusta per affrontare gli inglesi è una: "Il Milan non deve concedere campo ai loro uomini di qualità. Deve riuscire a mantenere il controllo della situazione consapevole di non essere inferiore dal punto di vista tecnico e del palleggio". Chiosa sulle percentuali di passaggio del turno dei rossoneri: "Il Milan non è inferiore e se la può giocare, a prescindere dai tanti infortunati".