Anche al minimo, l'Italia ottiene il massimo. Il Messaggero: "Azzurri al 1° posto nel girone"

"Azzurri al 1° posto nel girone", titola Il Messaggero oggi in edicola. Italia che recita subito un ruolo da protagonista nel Girone C di qualificazione ai prossimi Mondiali. La Svizzera supera solo di misura la Lituania e gli Azzurri si prendono il primo posto per differenza reti. 19 vittorie e 5 pari nelle ultime 24 sfide giocate dalla Nazionale. Tanti i cambi messi in opera da Mancini ieri, inevitabile per le tante partite ravvicinate: due interventi per reparto. Ritmo però non altissimo e l'Italia sfonda solo sul finire del primo tempo, su rigore. Però dietro Donnarumma non rischia mai, la fase difensiva azzurra funziona.