Ancora dubbi sulla panchina della Lazio. Il QS: "Tira e molla Sarri-Lotito. Idea Nesta"

Spazio al valzer delle panchine sul QS Nazionale, con la Lazio al centro degli ultimi scossoni di mercato. La trattativa con Maurizio Sarri, che nelle ultime ore sembrava ben avviata verso la conclusione positiva, non è ancora conclusa. Il biennale da 3,5 milioni a stagione che il tecnico dovrebbe firmare nelle prossime ore, sembra aver irrigidito Lotito e la firma ancora non è arrivata. Per questo si torna a parlare della suggestione Alessandro Nesta, reduce da un'esperienza non buona al Frosinone ma pur sempre una bandiera laziale. Il quotidiano titola: "Lazio, tira e molla Sarri-Lotito: c'è l'idea Nesta".