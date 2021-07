Arrivano i gol. Gazzetta dello Sport: "Milan, colpo Giroud. Venerdì le visite mediche"

vedi letture

"Milan, colpo Giroud. Venerdì le visite mediche", titola stamane La Gazzetta dello Sport. G come Gol, G come Giroud: l’alfabeto dell’estate rossonera comincia da qui, e dal carico di esperienza e di potenza che l’attaccante francese porterà nel Milan di Champions. L’accoglienza sarà all’altezza, perché a Milanello ci sarà un certo Ibra a fare gli onori di casa: serviva un vice Zlatan, arriva un bomber “totale”, tatticamente tra i più intelligenti in giro per l’Europa e perciò compatibile con lo svedese. Sulla carta, chili di muscoli e montagne di gol per sfondare sui campi di Serie A e della cara vecchia Champions League, trofeo che il Milan tornerà a rivedere da vicino dopo otto anni di attesa e che Giroud ha alzato al cielo un paio di mesi fa. Le premesse sono intriganti: Pioli lì davanti avrà materiale pregiatissimo, ci sarà da divertirsi in ogni competizione.

Domani a Milano Olivier sbarcherà a Milano domani sera: una notte nella nuova città per riposare e poi sarà già tempo di visite mediche, venerdì mattina, in una clinica del centro e della firma sul contratto. Il programma prevede un passaggio a Milanello per incontrare Pioli e i nuovi compagni, quindi l’arrivederci al 26 luglio, quando Giroud si aggregherà alla squadra, dopo aver finito di trascorrere le vacanze con la famiglia. Dettagli formali, come quelli che Milan e Chelsea hanno finito di definire nella giornata di ieri, dopo gli ultimi colloqui telefonici. Giroud firmerà un biennale da 3 milioni netti a stagione, con l’opzione di poter estendere il contratto al terzo anno.