Atalanta, Corriere di Bergamo: "A Firenze per rimettersi nella scia del Milan"

L'Atalanta è impegnata nella bagarre per la zona Champions League e oggi se la vedrà con la Fiorentina, in trasferta. "A Firenze per rimettersi nella scia del Milan", titola il Corriere di Bergamo in prima pagina, raccontando in taglio alto le ambizioni orobiche di secondo posto.