Atalanta, il coraggio non basta. Corriere di Bergamo: "Finisce la corsa europea della Dea"

Come all'andata, il piano gara di Gasperini contro il Real è stato disintegrato da un evento traumatico: al Gewiss, fa notare il Corriere di Bergamo, era stato il rosso a Freuler, ieri sera l'assist di Sportiello a Modric. La topica del portiere nerazzurro è persino difficile da commentare, e se in queste gare sono i dettagli a fare la differenza non c'è stato confronto in questo senso, perché minuti più tardi Ilicic ha regalato alle Merengues un contropiede rifinito da Vinicius. Il gol su punizione di Muriel ha acceso una flebile speranza, subito smorzata dal mancino di Asensio. La Dea - conclude il quotidiano - avrà altre occasioni per andare all'Università, ma quello di ieri era forse un esame impossibile anche senza errori individuali.