Atalanta-Napoli, la moviola del Corriere dello Sport: "Era rigore su Pessina"

"Era rigore su Pessina", titola il Corriere dello Sport nella moviola di Atalanta-Napoli. "C'è un problema nella classe arbitrale: il gruppo segue ancora il designatore Rizzoli? Il VAR viene costantemente umiliato, Di Bello non è mai stato un fenomeno, ma davanti alla tv anche i bambini riuscirebbero a distinguere un fallo", così apre la moviola il quotidiano. Clamoroso l'errore sul rigore non concesso all'Atalanta nel primo tempo, che poi porta all'espulsione per proteste per Gasperini. Voti bassissimi sia per l'arbitro che per il VAR.