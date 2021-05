Barcellona femminile campione d'Europa: 4-0 al Chelsea. Le aperture dei quotidiani iberici

Nella serata di ieri il Barcellona ha vinto il suo primo titolo continentale battendo nella finale di Goteborg il Chelsea con un netto 4-0 maturato in appena 36 minuti del primo tempo. Un dominio assoluto delle blaugrana che scrivono così il proprio nome nel torneo interrompendo il dominio del Lione. Una successo che viene celebrato da tutti i quotidiani iberici in edicola dividendosi le prime pagine con la lotta al titolo de LaLiga maschile.

"Esibizione blaugrana e campionesse, titola El Mundo Deportivo continuando così nel taglio alto in prima: "Il Barcellona vince il suo primo titolo continentale al femminile con 4 gol in 36 minuti”. Titolo a tutta pagina invece per Sport, altro quotidiano sportivo catalano che mette l'esultanza delle ragazze di Cortes con il titolo: "Campeonas". "Il Barcellona femminile vince la sua prima Champions. - si legge ancora - La squadra di Lluis Cortes conquista il titolo con una prestazione brillante e un primo tempo speciale che decide la finale”. Spazio al successo blaugrana anche sul politico La Vanguardia che titola a centro pagina: "Il sogno Europeo diventa realtà. Il Barcellona conquista la sua prima Champions battendo il Chelsea in finale (0-4)".

Anche nei quotidiani sportivi madrileni non mancano i riferimenti alla vittoria delle ragazze blaugrana in prima pagina. As infatti titola: “Il Barça fa la storia. Schiaccia il Chelsea in 36 minuti e alza la Champions”, mentre Marca apre con un più semplice: “Storico. Il Barcellona vince la Champions”.