Benevento-Cagliari, moviola del Corriere dello Sport: "Disastro arbitrale senza precedenti"

"Disastro arbitrale senza precedenti", titola il Corriere dello Sport nella moviola di Benevento-Cagliari. Una catena di errori inconcepibili, incredibili, figli di indicazioni mai chiare ed univoche. Nonostante l'aiuto della migliore tecnologia, Mazzoleni prima e Doveri, prima e anche poi, hanno commesso un disastro arbitrale che ha pochi precedenti. Il rigore dato e poi tolto al Benevento resterà negli annali come una delle malefatte arbitrali più brutte. Ed il resto della gara conta zero. Torniamo al rigore: Viola entra in area affrontato da Asamoah, Doveri percepisce un contatto e fischia il penalty. Forse Viola un po' lo cerca, Asamoah ci casca, ma il fatto è che Mazzoleni decide di mandare Doveri al VAR in barba a tutti i protocolli. Il contatto c'è, quindi perché chiamare la review? Secondo errore: Doveri vede e non ha il coraggio di tenere il punto, sulla base di quel contatto. E ne esce un pasticciaccio brutto brutto.