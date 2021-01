Benevento-Milan, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Dubbio sul rosso a Tonali"

"Dubbio sul rosso a Tonali", titola stamane La Gazzetta dello Sport nella consueta moviola, che recita così: "Partita complicata e non sempre gestita con lucidità da Pasqua. Al 12’ contatto Diaz-Caprari in area rossonera: l’arbitro lascia correre, ma concedere rigore non sarebbe stato un abbaglio. Giusto comunque che il Var Di Paolo non intervenga. Due minuti dopo, il penalty per il Milan: Tuia si fa anticipare da Rebic e frana addosso al croato. Al 27’, Pasqua si perde il fallo di Calabria su Caprari: ci sarebbe stato il giallo, non il rosso, perché c’è almeno un difensore ospite che può poi intervenire nell’azione. Al 32’ Di Paolo consiglia la review al collega in campo dopo l’ammonizione per Tonali, che calcia in ritardo la gamba di Ionita. Il piede è alto, Pasqua decide così di punire col rosso la pericolosità di un contatto non cattivo ma ingenuo. Scelta dubbia e desta perplessità l’intervento del Var: era un chiaro ed evidente errore? Al 60’ ok il rigore per il Benevento: tackle falloso di Krunic su Caprari".