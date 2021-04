Blackout Dazn. Corriere della Sera: "I club contrari chiederanno spiegazione in Lega"

Il Corriere della Sera titola così stamani in edicola dopo il blackout di DAZN: "I club contrari chiederanno spiegazione in Lega". Problemi per gli abbonati che non sono riusciti, a causa di chi doveva indirizzare i profili all'ingresso, di chi smistava i dati da fuori, a vedere dall'app la partita dell'Inter, quella tra Verona e Lazio ed infine anche Reggina-Venezia. Seguiranno oltre alle scuse risarcimenti e sconti, e poi proseguirà l'indagine interna per capire che cosa ha provocato lo stop. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe ci sia dietro il crollo di un datacenter a Francoforte al quale sarebbero seguiti una serie di errori nel processo di back-up. I club che hanno detto "no" a DAZN chiederanno spiegazioni nell'assemblea di Lega Serie A di domani.