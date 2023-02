Bologna-Inter, la moviola di CorSport: "Orsato, al Bologna manca un rigore"

Bologna-Inter, gara da dimenticare di Orsato. Il Corriere dello Sport giudica con un 5 la conduzione arbitrale dell'internazionale di Schio, intervenuto male sul mancato rigore assegnato al Bologna: "ha valutato (male) quel tocco di mano in campo (di Darmian) e poi l’ha snobbato, con spocchia e sufficienza, al monitor". Infatti, il tiro di Ferguson ha trovato l'opposizione scomposta di Darmian, a braccia e aperte, ma Orsato ha lasciato proseguire. Pochi istanti dopo ha un’altra chance per redimersi, all’OFR a per valutare l’offside di Dominguez su traiettoria del tiro-gol di Barrow: Marini manda le immagini corrette, riproponendo però proprio quel tocco di mano iniziale del terzino dell'Inter. Questo "per valutare l’intera APP", ma anche in questo caso Orsato non è intervenuto in favore del Bologna.