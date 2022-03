Bove al Corriere dello Sport: "Roma e Under 21 i miei due traguardi"

"Roma e Under 21 i miei due traguardi", parola di Edoardo Bove, classe 2002, ai microfoni del Corriere dello Sport. Prima convocazione in Under 21: "Entro in gruppo bellissimo e vincente, ho parlato con Nicolato e ho respirato questo, conoscevo già diversi compagni incontrati nei campionati giovanili. La mia felicità dipende indubbiamente anche da come vanno le mie cose in campo e in questo momento posso dire di essere molto felice. La Roma e l’Under 21 sono i due traguardi che ho raggiunto e a cui tengo tantissimo".