Brekalo alla Gazzetta: “Mi serviva solo tempo, ho avuto ragione ad andare al Torino”

Josip Brekalo, attaccante croato in forza al Torino, si è concesso a La Gazzetta dello Sport: “Il Toro è pronto per grandi cose e il mio futuro sarà in granata. Sto vivendo la stagione del mio salto di qualità, ma spero che sia solo l’inizio con questa maglia. Juric? Mi sta aiutando a conoscere il calcio, a capire il momento di una gara in cui puoi incidere. Il derby? Bellissimo l’ultimo: si poteva vincere. Il mio 2022 una magia? Mi serviva solo tempo. Nessuno poteva aspettarsi una stagione così bella, io però ci credevo sin dall’estate. Ora è facile dire… meno male che sei andato al Toro. Ho avuto ragione”.