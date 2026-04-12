Bufera tra Ranieri e Gasperini, Il Romanista stamani in prima pagina: "Il bivio"
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Tra i titoli proposti oggi in prima pagina da Il Romanista, il seguente è quello più importante: "Il bivio". Silenzio da parte della proprietà dopo l'uscita di Ranieri contro Gasperini, che ha scavato l'ultimo solco tra i due. A Trigoria si dovrebbe pensare solo al campionato, con la Juventus che ha ripreso i suoi tre punti di vantaggio. Continua a tenere banco la polemica, ora serve una scelta.
Un altro titolo è questo: "Tegola Pellegrini". Cattive notizie per Gasperini: c'è lesione, fermo per quattro settimane. Per fortuna che c'è il mattatore del match contro il Pisa a risolvere i problemi: "Qualità nel dinamismo: Malen è quello che serve". Le caratteristiche dell'olandese rispecchiano quanto richiesto dal tecnico.
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