Ufficiale
Savoia, colpo in attacco: tesserato Nepi. Il centravanti firma un biennale
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Dopo essersi diviso fra Giugliano, otto reti in 22 presenze, e Perugia, due gol in 12 gare, per il centravanti classe 2000 Nepi c’è una nuova avventura in Serie C. A piazzare il colpo è il neopromosso Savoia che ha prelevato il giocatore dal club umbro come comunicato sui propri canali ufficiali:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell'attaccante Alessio Nepi, proveniente dal Perugia. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale".
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