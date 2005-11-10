Ufficiale Hellas Verona, primo contratto da pro per Alessandro Valoti: ha firmato un biennale

Il fratello minore di Mattia Valoti, ora al Vicenza, si lega ancora più strettamente ai colori gialloblù

L'Hellas Verona, con un post sulla pagina dedicata al proprio settore giovanile, ha annunciato la firma sul primo contratto da professionista del giovane centrocampista Alessandro Valoti. Il calciatore si è legato ai gialloblù, dove è cresciuto calcisticamente, fino al 2028 facendo un passo decisivo nella sua carriera con un occhio rivolto al debutto fra i professionisti.

Il derby veneto si tinge da derby di famiglia

Una firma che anche il fratello maggiore, Mattia Valoti ha voluto celebrare con un commento sotto il post che recitava "sei forte fratello". E chissà che a questo punto il derby veneto fra l'Hellas Verona e il Vicenza, dove è approdato il classe '93, non possa diventare anche un derby in famiglia che vedrà i due fratelli Valoti contrapposti.