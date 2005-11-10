Ufficiale
Foggia, il primo colpo dopo la riammissione è il difensore Todisco
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Il classe 2002 lo scorso anno aveva giocato in prestito con l'Audace Cerignola
Il primo rinforzo dopo la riammissione in Serie C per il Foggia è il difensore Gianmarco Todisco reduce da una stagione all’Audace Cerignola dove ha collezionato 36 presenze. Il terzino classe 2002 arriva a titolo definitivo dall’Avellino come annunciato dal club irpino:
"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Calcio Foggia 1920 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco.
Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".
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