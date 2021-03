Bulgaria-Italia, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Vincic fischia al Gallo il rigore sbagliato"

Bulgaria-Italia, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Vincic fischia al Gallo il rigore sbagliato". La direzione di gara non era delle più semplici ed al 7' Chiesa chiede subito un rigore, ma i tackle di Dimov e Bozhikov sono nei limiti. Il primo però interviene più tardi in maniera scomposta su Belotti e viene concesso il penalty: il contatto era minimo. Al 47' altro rigore chiesto da Chiesa su cui è giusto lasciar proseguire così come sul mani, attaccate al corpo, di Sensi in area al 57'. Il rigore più netto della serata è al 64', ma Belotti non viene assecondato e il calcio di Antov rimane impunito da Vincic che avrebbe dovuto estrarre anche il giallo.