Caicedo segna e la Lazio vince. Il Messaggero: "Farlo giocare ora è obbligatorio"

Caicedo segna e la Lazio vince. Settimo gol in campionato e settimo punto portato ai biancocelesti. In piena Zona Caicedo è arrivata una vittoria sofferta, ma ritrovata, dopo tre sconfitte di fila tra coppa e campionato. Nel momento più difficile, scrive Il Messaggero Inzaghi si è giocato la carta vincente. Caicedo ha masticato amaro, mostrando con estrema classe il suo malcontento per scelte che premiavano sempre altri. Ieri si è rifatto, dimostrando che farlo giocare non è più una scelta ma è obbligatorio.