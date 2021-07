Capello a La Stampa: "Italia camaleonte. Senza De Bruyne-Hazard, siamo i favoriti"

vedi letture

Fabio Capello, intervistato da La Stampa, ha parlato così in vista di Belgio-Italia: "Italia camaleonte. Senza De Bruyne-Hazard, siamo i favoriti". Don Fabio ha elogiato Mancini ("Ha visto qualità in giocatori altrimenti ignorate da altri") e ha elogiato anche il gruppo azzurro: "Ci sono 18-19 che assicurano lo stesso rendimento ma al tempo stesso permettono di cambiare spartito". Aggiunge Capello parlando del Belgio: "Senza De Bruyne-Hazard, siamo i favoriti anche se andiamo in difficoltà quando attaccati in modo aggressivo". Infine un commento generale sugli allenatori a Euro 2020: "Non ho visto novità ma nessuno fa il fenomeno".