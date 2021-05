Caso tamponi Lazio, pene aumentate. Corriere della Sera: "Lotito la prende male, ma non è finita"

Il clamoroso caso tamponi costa a Lotito un’inibizione di 12 mesi. La notizie è di ieri e se la sentenza verrà confermata in ultimo grado, scrive il Corriere della Sera, determinerà la decadenza del presidente della Lazio da tutti gli incarichi federali. Quando ha saputo della sentenza, Lotito l’ha presa malissimo. In mattinata ha partecipato al dibattimento, parlando a lungo: secondo lui non tocca al presidente comunicare alla Asl la positività dei tesserati. Entro un mese e mezzo ci sarà dunque la sentenza definitiva della giustizia sportiva; se la pena di Lotito non verrà ridotta sarà ufficializzata la decadenza.