Cazzullo sul Corriere della Sera: "Conte è il più bravo di tutti e il carattere è la sua forza"

Il giornalista Aldo Cazzullo, nel suo editoriale per il Corriere della Sera ha analizzato attentamente l'Antonio Conte allenatore. Cazzullo lo comment così: "Un uomo è il suo carattere. Se Conte non avesse quel carattere non sarebbe Conte. La sua esigente ferocia è la sua forza". In seguito ha parlato della stagione passata: "L'errore più grande Conte l'ha dribblato: lasciare l'Inter alla fine della scorsa stagione. Per fortuna sua e dell'Inter, Conte è rimasto". Per Cazzullo in questo momento Antonio Conte è il più bravo di tutti.