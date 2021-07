Cinque gol arrivano dalla mediana, Corriere dello Sport: "Centrocampioni"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza il momento dell'Italia, arrivata in semifinale. "Cinque gol arrivano dalla mediana. Centrocampioni" scrive il quotidiano. L'Italia ha il centrocampo più prolifico tra le 4 semifinaliste di Euro 2020. Sono 5 i gol realizzati dai mediani azzurri, su 11 totali: due gol per Locatelli e Pessina, uno per Barella. La Danimarca è a quota 2, l'Inghilterra è a quota uno (il gol di Henderson contro l'Ucraina). La Spagna invece, avversaria azzurra, ha segnato solo con gli attaccanti e con i difensori.