Conte, trappola Parma. Tuttosport: "Tutte le pressioni sono sull'Inter"

vedi letture

Inter e Parma sono divise da 41 punti in classifica ma la gara del Tardini è vissuto come un vero e proprio stress-test da Antonio Conte, per almeno 3 motivi: ora la sua squadra è obbligata a vincere per mantenere il distacco invariato dalle inseguitrici; l'amico D'Aversa riesce sempre a metterlo in difficoltà; l'ultimo cruccio è legato ai precedenti con una vittoria e due pareggi per 2-2, con i nerazzurri sempre in svantaggio. Unica vittoria quella dell'anno scorso, raggiunta in maniera un po' fortunosa. Un sospiro di sollievo però l'Inter lo tira per Gervinho: l'ivoriano, spesso mattatore della sfida, non ci sarà per un infortunio.