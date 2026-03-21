Conte vince ancora, Cronache di Napoli: "Colpo a Cagliari, vetta è a 6 punti"
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Nella giornata di oggi, Cronache di Napoli ha nel calcio uno dei temi caldi della sua prima pagina. Ecco il titolo scelto per raccontare come la squadra di Conte abbia reso il suo weekend estremamente positivo: "Gol lampo di McTominay, poi il Napoli gestisce: colpo a Cagliari, ora la vetta è a 6 punti". Per una notte, azzurri soli al secondo posto.
Rete dello scozzese al secondo minuto e continua la rincorsa all'Inter capolista, che domani sera affronterà una Fiorentina reduce da due vittorie tra campionato e Conference League e vogliosa di conquistare punti salvezza.
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