Corsa Champions, Il Mattino: "Napoli, che carica. Milan, che rischi"

vedi letture

S'infiamma la corsa Champions con quattro squadre racchiuse in tre punti a sei giornate dalla fine. La vittoria con la Lazio ha rilanciato anche il Napoli, alla quale occorrerebbe un filotto di sei vittorie consecutive per essere aritmeticamente certa di un posto alla prossima Champions. Una cosa tutt'altro che semplice dato che gli azzurri affronteranno squadre in lotta per non retrocedere, a cominciare dal Torino lunedì. Il Milan, dopo la sconfitta di Sassuolo, rischia grosso: Juve e Atalanta sono solo a una lunghezza di distanza. A scriverlo è Il Mattino.