Corsa Champions. Il Mattino: "Napoli favorito. La Juve rischia la clamorosa esclusione"

Il Mattino si sofferma sulla corsa Champions: "Napoli favorito. La Juve rischia la clamorosa esclusione" scrive il quotidiano. Analizzando il calendario da qui alla fine della stagione il Milan sembra essere quello messo peggio ma anche la Juve potrebbe avere delle difficoltà con gli scontri diretti contro Atalanta e Milan in casa, poi le sfide con Roma e Inter. E i bianconeri - scrive il quotidiano - sono quelli messi peggio dal punto di vista della forma fisica. Dietro c'è il Napoli che spera di prendere il posto di una delle squadre che in questo momento lo precede: un obiettivo che un mese fa pareva impossibile ora è diventato alla portata degli azzurri di Gattuso. Domenica intanto c'è l'Inter: il Napoli avrà la possibilità di scendere in campo conoscendo il risultato di Atalanta-Juve e consapevoli che in caso di vittoria contro la capolista potrebbero raggiungere o scavalcare una delle dirette concorrenti per il 4° posto.