Corsa Champions. Il CorSport: "Domenica da dentro o fuori. Chi esce chiude la porta"

Sarà una domenica da dentro o fuori, scrive il Corriere dello Sport, in riferimento alla corsa Champions. Nessuno può permettersi di non qualificarsi a questa Champions: il Milan perché è da un bel po' che non è nell'Europa dei grandi e per evitare il rischio di un effetto boomerang che potrebbe portarsi via Gigio Donnarumma. Ronaldo e la Juve non hanno alcuna intenzione di cambiare le proprie abitudini. Infine il Napoli che si è prenotato un posto e vorrà cogliere al volo questo treno. Ci sono un milanista, un napoletano e uno juventino: e l'ultimo chiederà la porta alle proprie spalle.