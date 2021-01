CR7 contro Insigne. La Gazzetta dello Sport: "Il cuore di Juve-Napoli batte sulla sinistra"

"Il cuore di Juve-Napoli batte sulla sinistra". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna utilizza per la finale di Supercoppa. CR7 è il più decisivo in assoluto nelle gare da dentro o fuori, ma si sa come prediliga l'esterno alla posizione centrale, magari anche più vicina alla porta e a Morata. Ronaldo recupera 1,93 palloni a partita e, per questo motivo, ci sarà Kulusevski, più laborioso in fase difensiva, accanto a lui stasera. Nel Napoli il problema non si pone con Insigne che vanta 5,43 recuperi per match e stasera vuole armare il mancino di Petagna per poter sollevare un trofeo e dedicarlo a Maradona.