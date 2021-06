Da Audero a Ospina. Tuttosport: "Juventus, è caccia al vice Szczesny"

La Juventus si tiene stretta Szczesny. Come riportato da Tuttosport adesso l'attesa è quella di trovare un vice con Mattia Perin che ha scelto di rimanere a Genova anche terminato il prestito, malgrado la formula sia ancora da concordare. Un altro nome sul taccuino dei bianconeri è quello di Emil Audero, ma anche un profilo più esperto come Ospina che il Napoli, in ogni caso, non regalerebbe. Dall'Inghilterra spunta Sergio Romero, svincolato dal Manchester United, mentre tra tre settimane scadrà anche il contratto di Carlo Pinsoglio. E non è un dettaglio.